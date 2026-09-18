Теодора Георгиева: Записът с Петьо Еврото е създаден от Сарафов по поръчка на Борисов или Пеевски

Бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева за пореден път намеси името на бившия и.д. главен прокурор Борислав Сарафов в нещо, което тя определя за схема за тоталното ѝ компрометиране и освобождаване от поста. В интервю за "Извън ефир", публикувано на 17 септември, тя обвини Сарафов за пускането на записите, в които се вижда как Георгиева е в офиса на Петьо Петров - Еврото, и каза, че знае за фактическия им автор от високопоставени източници в Европрокуратурата. Цитира също така имената на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски.

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Контекстът

Този месец Теодора Георгиева беше възстановена като съдия в Административен съд София-град. Решението бе взето единодушно на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Мандатът на Георгиева изтече на 28 юли. Малко преди това тя беше наказана от Европейската прокуратура с порицание, след като повече от година беше отстранена от длъжност заради висящо дисциплинарно производство.

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Георгиева беше освободена от длъжност като европрокурор от България заради "тежки дисциплинарни нарушения", обясни в средата на месец май европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пред bTV. Тогава тя отрече отстраняването да е направено във връзка с натиск заради разследвания, по които е работила Теодора Георгиева. Европейският главен прокурор посочи, че причината е изтеклият запис с Георгиева от офиса на издирвания бивш следовател Петьо Еврото. Самата Теодора Георгиева твърдеше, че е заведена на срещата от настоящия и.ф. градски прокурор на София Емилия Русинова и че компроматът е изтекъл заради нейно разследване по повод разширяването на газохранилището в Чирен.

Георгиева се оплака, че българската държава пречи на разследването за разширяването на газохранилището. Впоследствие тя обвини лидера на "ДПС-Ново начало" - санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски - в натиск и заплахи, като каза, че по делото имало данни, че той е поискал подкуп от 20 млн. лв. от фирми, работили по проекта. Пеевски отхвърли твърденията и контраатакува, като обвини Георгиева, че е "ортачка" на Петьо Еврото. В новото си интервю Теодора Георгиева потвърди, че е казала точно това, но отказа да коментира в детайли, защото вече не заема нужната позиция.

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Твърденията на Георгиева: Сарафов, Русинова, Борисов, Пеевски

"На 6 март 2025 г. аз изпращам електронна призовка за явяване на г-н Владимир Малинов, в качеството му на шеф на „Булгартрансгаз“, но също междувременно е бил министър на енергетиката – като обвиняем по това дело. Говорим за разширението на газохранилището „Чирен“. Първоначално датата беше 22 март, което се оказа събота, и я преместихме на 24 март. Това е много важно, защото тези дати удивително съвпадат с дните, в които излизат тези въпросни изрязани, манипулирани записи. Постановление за привличане на обвиняем се изготвя от наблюдаващия делегиран прокурор, който е в България. Аз изпращам призовката от Люксембург и Владимир Малинов следва да се яви в българския офис (...) Постановлението е изготвено и тук е голямата енигма – г-н Малинов не се явява поради някакво заболяване, което е основателна причина. Но след това постановлението за обвинение изчезва. До ден днешен аз не знам къде е това постановление", заяви Георгиева за "Извън ефир".

Снимка: БГНЕС

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"На 10 март излиза откъс от записа – в една конкретна телевизия – плюс чисто нов сигнал, като му е придаден вид, че е написан от името на г-н Петьо Петров. Тоест, вече имаме комбинация от фактори – стар запис, плюс нов сигнал от 2025 г. (че Георгиева е вземала пари от Петьо Еврото – бел. ред.). Въз основа на тази оперативна комбинация, на 11 март г-н Сарафов - който не води прокуратурата, а води няколко прокурори, които са се сговорили, събрали и вършат безобразия, - отново скрит зад прокуратурата, публикува прессъобщение, че започва проверка срещу мен за корупция. Въз основа на това прессъобщение на практика започва и административната проверка срещу мен в Европейската прокуратура", посочва бившият европейски прокурор от България.

"Тук ключови са две неща – първото е, че записът е изпратен от кабинета на Борислав Сарафов. (Разбрала съм го) от високопоставен източник в Европейската прокуратура. IT специалистите в Европейската прокуратура казват – това е изпратено от кабинета на главния прокурор, който има IP адрес. През 2023 г., когато Борислав Сарафов трябва да се яви като добрия герой, който ще трябва да спасява увъртолената в политически игри прокуратура от г-н Иван Гешев, той прави едно изказване, в което казва: наши служители, в главната прокуратура, в отдел комуникация с обществеността, пишеха сигнали (оплаквания от членове на ВСС, че чрез медиите те са тормозени с проверки и производства – бел. ред.). Тогава Борислав Сарафов казва, че служителите на Гешев пишат сигнали, пращат ги на определени медии – на тези медии се и плаща, отварям скоба. Тези определени медии, по-безотговорни, публикуват тази информация, сътворена от служителите. След това главният прокурор или други негови подчинени се сезират по сигналите, които те са си написали. Уникална идея. Мисля, че сме феноменален пример в света и в Европа. И тогава другият начин, казва г-н Сарафов на това заседание на ВСС, е: създава се сигнал от несъществуващо лице. Това несъществуващо лице пише някакъв донос и по този начин заобикаля забраната по НПК да се започват производства по анонимни сигнали. Друг е въпросът дали тези практики са морални, казва г-н Сарафов, и оставя усещане у публиката, че ще се бори с тези практики. Той не просто не ги прекратява, а ги вдига на по-високо ниво", твърди Теодора Георгиева.

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"Записът беше кръстен anticorrupt.org и тогава от Антикорупционния фонд излязоха и казаха, че не са пускали този запис. Преди това този запис е бил изрязан, за да се махне от него г-жа Емилия Русинова. Г-н Сарафов затваря кръга и образува производство срещу мен", казва още бившият европейски прокурор от България.

"На 10 март обаче започва една проверка, която до идването на делегацията, изпратена от Лаура Кьовеши в България, не стига доникъде (европрокурорите тогава трябваше да потърсят от българските си колеги данни, които да им послужат по дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева – бел. ред.). Г-н Сарафов е интелектуалният автор зад тези записи – по поръчение можете да се сетите на кого. Не съм им светила, но предполагам, че трябва да е или г-н Борисов, или г-н Пеевски. Аз от други политици не съм чувала да насочват изказвания конкретно към мен. Те излязоха и публично, което смятам, че е намеса в дейността на съдебната система", заяви Георгиева.

Снимка: Стопкадър

От "Извън ефир" припомниха, че едно от изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше, че ако той си е бил говорил с Теодора Георгиева, тя нямало да повдига обвинения на негови кметове. А Пеевски каза, че Георгиева е "ортачката" на Еврото.

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"Г-н Пеевски много се беше разстроил, не знам защо“, коментира единствено в отговор Теодора Георгиева. "Записите излизат вече много след като е напреднало разследването за разширението на "Чирен" в Европейската прокуратура", отбеляза тя.

ВАС опази Сарафов от уволнение от системата

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) опази от уволнение бившия изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов с определение от 17 септември. Съдиите Весела Николова, Стела Динчева и Миглена Николова оставиха без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието Николай Найденов и прекратиха делото. Решението обаче може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните - предстои да разберем дали министерството ще го стори.

Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор при смяната на изпълнителната власт в страната, когато Румен Радев и "Прогресивна България" спечелиха парламентарните избори. Впоследствие той напусна и ръководния пост в Националната следствена служба (НСлС) и в момента е редови следовател.

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Министър Найденов обаче поиска в края на май Сарафов напълно да напусне системата - подадената му оставка от НСлС е първа крачка, но не е достатъчна мярка, смяташе той. Искането за проверка срещу Сарафов първоначално беше внесено от служебния министър Андрей Янкулов от кабинета на Андрей Гюров, а Найденов обяви, че също го подкрепя, тъй като според него има достатъчно основания да се провери дали твърденията срещу бившия и.ф. главен прокурор отговарят на фактите.

С определение, дошло около 4 месеца по-късно, съдиите от ВАС решиха, че министърът няма правен интерес да води делото, защото Сарафов напуснал всички ръководни постове в системата. "По изложените съображения, предвид отпадането на процесуалната предпоставка за допустимост на съдебното обжалване - наличие на правен интерес от оспорването, жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното съдебно производство да се прекрати", посочват магистратите в определението.

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