Шефът на метрото каза кога ще е готова новата отсечка

Краен срок за пускането му в експлоатация е краят на лятото на 2027 г. Удължаването на срока се налага, защото Столична община все още проектира новата автогара към транспортния хъб, което принуждава „Метрополитен“ да преразгледа и адаптира своите строителни планове. Това заяви в интервю за БНТ директорът на столичното метро Николай Найденов относно очакваният кога ще заработи новият участък на метрото в ж.к. "Люлин".

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Мерки за безопасност

Найденов обясни подробно и за правилата за безопасно пътуване в софийското метро. "По света и други метрополитени има и парични глоби за нарушителите на безопасността при пътуване с метрото. В България до този момент ние не използване този способ, ние не наказваме гражданите. Нашето единствено притеснение е тяхната безопасност и сигурност", сподели той.

"Нормалното мислене предполага, че никой не си слага ръцете при затварящи се предмети", допълни той.

Иначе в подземната железница често се виждат нарушители и не само в пикове часове. Пътници се залепват до вратата, цъкат в телефоните и стесняват мястото за слизане и качване. В много случай пренебрегват предупредителния надпис "Не се облягай на врата" или на стъклото.

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Анкета показва, че много от пътниците осъзнато нарушават правилата за безопасност. Едни признават, че е опасно, но го правят, други младежи твърдят, че не им пука, а трети "не се дразня от другите и аз го правя".

"Важни са правилата и се казва от коя страна се отварят вратите . Разчитаме, че обществото спазва правилата, защото, ако беше възможно хората да се облягат на стъклата, щеше да пише – "облягайте се на стъклата". Не случайно пишем да не се ползват поради счупване и когато хората си гледат телефоните и врата се отвори, внезапно ще загубят равновесие и някой ще бъде виновен. За нас това е недопустимо, а това се случва всеки ден", каза директорът на софийското метро.

И припомни, че преградните автоматични врати на перона също не са световна практика, а със цел превенция.