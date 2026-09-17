Нови правила за използването на СРС отвъд граница

Проект за промени в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) одобри днес Министерският съвет. С тях се регламентират редът и условията за трансгранично наблюдение от България към други държави. Промените обхващат както действията с предварително разрешение, така и спешните случаи на преминаване на границата. ОЩЕ: Още едно паднало вето: Управляващите взеха на Радев и подслушването

Новите текстове определят кои органи могат да искат продължаване на наблюдението в чужбина, според това дали съответната държава е част от Шенген. Ясно се посочват структурите, които прилагат тези мерки, и техните специфични правомощия.

Предвижда се и децентрализация на органите, които се произнасят по входящи молби за правна помощ. При молби от държави извън Шенген се запазва компетентността на Върховната касационна прокуратура. В тези случаи Софийският градски съд ще издава разрешенията за продължаване на наблюдението на територията на страната.