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Изкуствен интелект в услуга на престъпниците: Разбиха банда за телефонни измами

18 септември 2026, 11:01 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Изкуствен интелект в услуга на престъпниците: Разбиха банда за телефонни измами

Престъпна група, използвала изкуствен интелект за телефонни измами, разби полицията в Гърция, съобщи телевизия "Скай". Тя е действала от началото на юли 2026 г. и е имала строга вътрешна структура. По случая има двама задържани в атинското предградие Неа Йония в момент, в който са взимали от жилище ценности на стойност 30 000 евро. Разследват се още четирима.

Имало е хора с ръководни функции, такива, които са говорели по телефона с потенциални жертви, и хора, които са прибирали пари от измамените.

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Полицията има данни, че престъпната група е използвала изкуствен интелект за имитиране на гласове на близки на жертвите си. При първоначалния си контакт с потенциалните жертви те са съобщавали за спешен случай, в който е нужно даване на пари. Ако хората проявявали недоверие, те искали телефон на техен близък, с който да се свържат. Следвало обаждане до близки, по време на което копирали гласа му и след това го имитирали. После отново се свързвали с първоначалната си жертва и я убеждавали в спешността на ситуацията вече с променен от изкуствен интелект глас.

Според полицията измамите на престъпната група са за над 1 милион евро, отбелязва БТА.

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Телефонни измами Гърция Изкуствен интелект
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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