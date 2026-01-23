Бащата на Сияна предизборно: Изобщо не си дават сметка каква буря може да ги сполети

"Политиците изобщо не си дават сметка каква буря може да ги сполети. Няма само една алтернатива. Всички вие, добри хора, сте алтернативата. Колкото повече се опитват да заглушат мен – а оттам и вас – толкова повече ни провокират да ги изметем." Това написа в профила си в социалните мрежи бащата на загиналата 12-годишна Сияна и общественик Николай Попов. Наскоро той отново отправи подобна политическа провокация с намек за потенциалното му включване в предсрочните парламентарни избори.

"Статистиката на социалната мрежа Фейсбук е потресаваща и ясно показва каква гражданска енергия и сила стоят зад мен. Някои се хвалят с хиляди, а тук са стотици хиляди посещения само на час. Само за последната седмица тук има 17 милиона посещения. „Делата-шамари“, заплахите, троловете – всичко това показва страха им, но мащабът е много по-голям, отколкото си представят. Аз съм с вас. Вие сте с мен. Само заедно можем. Явно всичко е Божие дело и е за добро. Аз съм сигурен. Благодаря ви! Последвайте ме", написа още Николай Попов.

Под публикацията има стотици коментари в подкрепа на почерненият баща, които го приканват да се включи активно в политическия живот на страната.

