Бащата на Сияна предизборно: Изобщо не си дават сметка каква буря може да ги сполети

23 януари 2026, 13:31 часа 525 прочитания 0 коментара
"Политиците изобщо не си дават сметка каква буря може да ги сполети. Няма само една алтернатива. Всички вие, добри хора, сте алтернативата. Колкото повече се опитват да заглушат мен – а оттам и вас – толкова повече ни провокират да ги изметем." Това написа в профила си в социалните мрежи бащата на загиналата 12-годишна Сияна и общественик Николай Попов. Наскоро той отново отправи подобна политическа провокация с намек за потенциалното му включване в предсрочните парламентарни избори.

"Статистиката на социалната мрежа Фейсбук е потресаваща и ясно показва каква гражданска енергия и сила стоят зад мен. Някои се хвалят с хиляди, а тук са стотици хиляди посещения само на час. Само за последната седмица тук има 17 милиона посещения. „Делата-шамари“, заплахите, троловете – всичко това показва страха им, но мащабът е много по-голям, отколкото си представят. Аз съм с вас. Вие сте с мен. Само заедно можем. Явно всичко е Божие дело и е за добро. Аз съм сигурен. Благодаря ви! Последвайте ме", написа още Николай Попов.

Под публикацията има стотици коментари в подкрепа на почерненият баща, които го приканват да се включи активно в политическия живот на страната.

