След ареста на Хасърджиев и Белов: Проверяват театралната работилница в столично читалище

26 октомври 2025, 18:10 часа 302 прочитания 0 коментара
"След арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на “Изгрев” започва незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в ж.к.”Изток”. Това написа районният кмет д-р Делян Георгиев във "Фейсбук". 

По думите му, ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изиска незабавното ѝ отстраняване от читалището.

Припомняме, че дългогодишният председател на Националната пациентска организация и знакова фигура в защитата на правата на пациентите, д-р Станимир Хасърджиев, бе задържан за постоянно в ареста. Тежките обвинения в принуда с оръжие, насилие и дрогиране на 20-годишен младеж разтърсиха обществеността и предизвикаха остра реакция от организацията, която той ръководеше, разкривайки картина на дълбока вътрешна криза и финансов колапс.

Кметът е отвратен

"Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи", посочи още д-р Георгиев. 

"Няма да допусна децата на “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” да бъдат изложени дори и на минимален риск!", посочва още кметът. 

Деница Китанова
