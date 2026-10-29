Разбиха незаконна фабрика за цигари край Карнобат: Един човек е арестуван

МВР, ГДБОП, "Гранична полиция" и прокуратурата са разбили незаконна високотехнологична фабрика за цигари в Карнобат, стана ясно по време на брифинг в Бургас. "Едно лице е задържано", обяви административният ръководител на Районна прокуратура - Бургас Мария Маркова по време на брифинг. Задържаният е 58-годишен мъж от Карнобат. По време на акцията са намерени 12 тона продукция и пет мастърбокса с произведени цигари от известни марки.

На брифинга се разбра още, че информацията за фабриката е постъпила в началото на месеца, а тя е локализирана в Карнобат снощи към 18.00 часа.

"Самото технологично изработване и изграждането на допълнително помещение води на извода, че е работено значително дълго време", смята прокурор Маркова.

Подобна акция имаше и през април

Припомняме, че през април разкриха огромна нелегална фабрика за цигари в Северната промишлена зона на Дупница. Тогава бяха задържани двама мъже с инициали С.В. на 52 години и Б.М. на 56 години. Те бяха обвинени за незаконно държане с цел разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол в големи размери.

При същата акция в село Кривина бяха открити 180 мастербокса, част от общото количество задържани цигари, както и товарен автомобил, свързан с дейността на нелегалната фабрика. ОЩЕ: Голям удар: Разкриха огромна нелегална фабрика за цигари, двама са задържани