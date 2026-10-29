Бивши агенти на ДС може да отговарят за собствения си архив: Комисията скочи срещу закриването си

Комисията по досиетата се обяви против правителствения план за закриването ѝ и прехвърлянето на дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“. В становище, публикувано на нейния сайт (Може да видите ТУК), независимият държавен орган анализира за готвените от Министерския съвет промени в закона, които в момента са в процес на обществено обсъждане.

ОЩЕ: "Ченгетата ще печелят дела срещу държавата": Кашъмов критикува закриването на Комисията по досиетата

Основното възражение на Комисията е, че преминаването на архивите към агенция от изпълнителната власт ще наруши принципа на независимост при установяването и разкриването на принадлежност към бившата Държавна сигурност. В подкрепа на позицията си от там напомнят, че в нито една друга страна от бившия съветски блок подобни органи не са подчинени на правителството.

Проектът предвижда към председателя на държавния архив да бъде създадена Централна експертна комисия за обявяване на принадлежност към комунистическите служби в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. Съставът, задачите и правилата за работа на тази комисия ще се определят от шефа на архива. Законът не предвижда въпросните членове на експертната комисия да нямат агентурно минало, нито пък изисква да минават проверка за допуск до класифицирана информация.

Със законопроекта се нарушава принципът за независимост на решението за установяване и обявяване на принадлежност, тъй като Държавна агенция "Архиви" е част от изпълнителната власт. Освен това по сегашната уредба освен дългогодишна съдебна практика има и решения на Конституционния съд и на Европейския съд по правата на човека.

ОЩЕ: ПБ дърпа шалтера на Комисията по досиетата, прави обществено обсъждане от кумова срама

От Комисията по досиетата предупреждават още, че промяната в установения ред крие сериозни правни рискове. Вече съществува богата съдебна практика, включително решения на Конституционния съд и на Европейския съд по правата на човека. Евентуалните промени могат да отворят вратата за серия от съдебни дела срещу държавата, чийто финансов товар върху бюджета ще бъде непредвидим.

В становището се припомня също, че настоящият закон е приет с широк политически консенсус и в съответствие с европейските стандарти за преодоляване на наследството от тоталитарния режим.