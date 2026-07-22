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Заради гонка: Двама се простиха с шофьорските си книжки

22 юли 2026, 17:49 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради гонка: Двама се простиха с шофьорските си книжки

Полицията в Костинброд бързо установи и санкционира двама шофьори, спретнали си нерегламентирано състезание на общински път, съобщават от ОДМВР-София. След получен сигнал за гонка между два автомобила BMW на пътя между кв. Маслово и с. Петърч от служители на РУ-Костинброд са предприети незабавни действия за установяване на нарушителите. Още: След дрифт и гонка: Полицаи с немаркиран автомобил заловиха млад нарушител

При преглед на записите от общинското видеонаблюдение са установени автомобилите, а впоследствие и мъжете, управлявали ги по време на нерегламентираното състезание. На двамата костинбродчани са съставени актове по чл. 104, ал.1 от ЗДвП. Свидетелствата им за управление на МПС са отнети. Още: След фаталната гонка в София: Повдигат най-тежкото обвинение срещу двамата шофьори

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Нарушители Пътна полиция шофьорска книжка гонка
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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