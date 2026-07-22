Младежът, дишал райски газ, докато шофира, излезе от ареста

Освободиха от ареста младежа, сниман в Пловдив зад волана с флакони райски газ. Той беше задържан за 24 часа с полицейско разпореждане, след като културистът Валентин Петров качи клипа в социалните мрежи, предава БНТ. Още: Арестуваха 22-годишния шофьор, сниман с райски газ в автомобил (ВИДЕО)

Във видеото 22-годишният младеж и брат му умоляват спортиста да не вика полиция, въпреки че в автомобила им има флакони с райски газ и обещават, че това няма да се повтори. Срещу шофьора е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство, тъй като райският газ не е включен в списъците с наркотици, забранени за употреба според Закона за движението по пътищата. Още: Заплашват с убийство културиста, заснел момчета с райски газ зад волана