Пожар избухна край бившия завод "Химик" в Асеновград

Пожар избухна в близост до бившия завод "Химик" - на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Първоначално на място са изпратени осем екипа на пожарната. Пътят за Поповица беше затворен за движение и в двете посоки. Поради силния вятър пламъците се разрастват бързо - в посока към планината. Причината за пожара тепърва ще се изяснява.

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"Битката с пожара край Асеновград продължава. На място срещу огъня вече се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив - с 18 противопожарни автомобила", съобщи кметът на община Асеновград Христо Грудев.

Наблизо е депото, където са електрическите автобуси, с които се обслужва градският транспорт. Те са били изведени от стоянката. По инструкции на кмета на общината и съгласувано с компетентните органи, рейсовете са паркирани на безопасно място - в тунела до пощата, където ще се съхраняват, докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът обхвана частично и депото.