След искане на шефа на затвора: Решават дали да пусне на свобода Евелин Банев - Брендо

20 февруари 2026, 7:13 часа 388 прочитания 0 коментара
Съдът решава дали да освободи предсрочно осъдения за наркотрафик Евелин Банев - Брендо. Това става след предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански. Припомняем, че Брендо излежава присъда от 10 години и половина в Софийския затвор. Мотивите, с които шефът на затвора прави това предложение, са изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.

Според предложението Брендо фактически е изтърпял 5 г. и 4 месеца, като има и 5 месеца от работа - при работа 2 дни се броят за 3 излежани. Така му остава да изтърпи още 4 години и 9 месеца, т.е. изтърпял е повече от половината си присъда.

След като се разбра за искането в началото на февруари, тогавашният правосъден министър Георги Георгиев нареди проверка на случая и отстрани временно Чорбански, докато тече проверката. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерството на правосъдието. Резултати от проверката още не са обявени.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Затвор Евелин Банев Брендо Софийски затвор
