"След взрива ще ви събираме парче по парче, оцелелите ще довършим с ножове": Сигнал за бомба евакуира градини, училища и учреждения

Деца и служители в цялата страна бяха евакуирани тази сутрин заради масови сигнали за поставени взривни устройства. Сигнали за бомби има в училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради.

Сигнали има в София, Благоевград, Варна, Монтана, Разград, Исперих, Ловеч и други градове.

В столицата има масови заплахи до детски градини по райони, в резултата на което децата са били изведени, а на място е пристигнала полиция. В градини в район "Надежда" и "Подуяне" беше организирана евакуация на двора на учебните заведения до второ нареждане.

Заради вълната от заплахи, има градини, в които имейли не са получени, но превантивно децата са били изведени.

Още: Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в Кърджали

В страната "жертва" паднаха и училища. В Хасково сигналите са получени по електронна поща в Основно училище „Христо Смирненски“ и Средно училище „Васил Левски“. Съобщения за поставени взривни устройства са постъпили и в ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Алеко Константинов“ в Димитровград, както и в училища в село Радиево и град Меричлери.

"След взрива ще ви събираме парче по парче"

Според бТВ текстът на имейла, с който се отправя бомбената заплаха, гласи:

"Здравейте, Това е Вилаят Миоцинистан. Съобщаваме ви, че наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда. Детонацията ще настъпи един час след изпращането на това писмо. Ще извършим феминид срещу вас - след взрива ще ви събираме парче по парче. След това ще довършим оцелелите с ножове".

Източник: БГНЕС

Още: Сигнал за бомба в Нова телевизия

Сигнали са получени и на електронните пощи на множество институции в Пловдив. От полицията уточняват, че броят на получените сигнали непрекъснато се променя, тъй като служителите отварят електронните си пощи по различно време.

До момента е известно, че съобщения са получили прокуратурата, областната управа, детски заведения и училища. След извършените проверки от полицията ръководителите на учрежденията са подписали декларации и институциите са възобновили работата си.

Сигнал за бомба е получен и в поликлиника в Благоевград. Лекари и пациенти са евакуирани, а сградата е проверена.

Подобни сигнали са постъпили и в Сливен, където са били засегнати училища, детски градини и държавни учреждения.

Още: Сигнал за бомба вдигна на крак Сметната палата

Сигнал за поставено взривно устройство е затворил и Съдебната палата в Бургас. Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9:15 до 11:00 часа, съобщиха за БТА от пресцентъра на съда.

След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата вече е отворена, а работата в нея е възстановена.