"Случва се за първи път от 20 години": Вандали изпотрошиха спирки в Симитли

26 януари 2026, 07:33 часа
Вандали са изпотрошили две спирки, бутнат е надписът на града, обърнати са контейнери, а няколко са извхърлени на жп линията, съобщи  кметът на Симитли Апостол Апостолов в сутрешния блок на бТВ. "За нас това е необяснимо. Такъв вандалски акт се случва за първи път в последните години. Като казвам последните години - може би 20, 20 и няколко години не се е случвало. Ние се славим като тих, спокоен град, в който нещата си вървят нормално", заяви Апостолов. 

Хванати ли са извършителите?

Кметът на Симитли благодари на директора на полицията. По думите му още докато градът е спял, хората от органите на реда са си вършели работата по разследване на инцидента. 

"Нещата вървят към положително развитие. Горе-долу вече се знаят извършителит,е но тъй като има прокурорска проверка и има неща, които не трябва да се оповестяват на този етап, ще изчакаме да си свършат работата", коментира още Апостолов в сутрешния блок на бТВ. 

Според него видеонаблюдението е помогнало. Той обаче обърна внимание, че вандалите са действали в тази част на града, където има най-малко камери.

"Не трябва това, което идва от джоба на техните родители, ние го инвестираме в града, те да чупят по този начин", добави Апостолов. ОЩЕ: Вандали отмъстиха на гръцките фермери за блокадите (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Симитли Вандали вандализъм Апостол Апостолов
