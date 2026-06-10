ЕС не става за медиатор във войната: И Зеленски го каза. Русия е близо до важен успех на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европейският съюз (ЕС) не може да бъде медиатор между Украйна и Русия по мое мнение. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в прав текст по време на пресконференция в Талин с лидерите на скандинавските и балтийските страни. Според него, причината е, че ако ЕС стане медиатор, ще трябва да преценява дали изобщо да налага санкции срещу Путинова Русия – защото когато си медиатор, трябва да стоиш по средата между две страни. И ние, и руснаците трябва да знаем, че има справедлив медиатор, продължи Зеленски, с уточнение: "Путин е агресор. Европа има силата да го спре" - ОЩЕ: Зеленски за писмото до Путин: Получих резултата, който исках

Zelensky:



Europe can't just mediate, to my mind, because Europe stands on our side.



If EU mediates it means they will think about whether to put sanctions or not — because they're mediators, they have to be in the middle..



Europe has power to stop him (Putin). pic.twitter.com/cjfIZH829w — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

Същевременно Зеленски каза и, че на срещата в естонската столица Талин от 9 юни, "един от нашите партньори каза, че Европа не може да се защити без Украйна. И това означава, че Украйна трябва да е в НАТО – всички партньори го признават":

Zelensky:



As one partner said today during our meeting, Europe cannot protect itself without Ukraine. And it means Ukraine has to be in NATO. pic.twitter.com/STfp2vsmLc — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

След вчерашната среща стана ясно, че Норвегия ще отпусне нова помощ на стойност 127 млн. долара за морски дронове. Финансирането идва по програмата „Нансен“ и ще подпомогне разработването и снабдяването с морски дронове през производство в Норвегия и Украйна.

Междувременно, бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба продължава да настоява, че Беларус се готви за война с родината му. "Действията на Лукашенко са различни от това, което наблюдаваме от 2022 година. Не казвам, че ще има атака още утре – казвам, че ситуацията е различна. Предприема се серия от действия, които ни позволяват да заключим, че Лукашенко се готви за война", подчерта Кулеба пред украинската обществена медийна мрежа "Суспилно":

Former Foreign Minister Kuleba stated that Lukashenko is preparing for war. pic.twitter.com/clE60kX4Yl — WarTranslated (@wartranslated) June 9, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Руското военно командване "Изток" забрани превозването на военни товари по магистрали М-14 Ростов – Крим и по А291 Керч – Симферопол – Севастопол ("Таврида") - това обяви в своя канал в Телеграм майор Роберт Бровди, командващ Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия. Причината за забраната е ясна – мащабната серия украински атаки с дронове със среден обсег, с които бяха подпалени стотици камиони, превозващи горива и други важни за продоволствието на руската армия в Украйна стоки. А в областта на безпилотните системи на Украйна, Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия демонстрира как бронирана машина вече може да се управлява без в нея да има хора, само дистанционно. Но украинският военен канал "Офицер" обръща внимание, че на Украйна ѝ липсват авиационни бомби и в това отношение Русия има сериозно превъзходство като възможности да се гонят тактически успехи на фронта. Губернаторът на Севастопол Михаил Разовожаев обяви в официалния си канал в Телеграм, че се увеличават еднократните премии за жителите на Крим да подпишат договор и да влязат в руската армия - на 2,5 милиона рубли (приблизително 34 700 долара) спрямо 1,5 милиона рубли (приблизително 20 800 долара) преди това:

SBU Alpha ranked first among all Ukrainian Defense Forces units for the third consecutive month. In May alone, the unit reported neutralizing over 8,000 Russian troops and striking more than 5,500 drones, 2,800 vehicles and 123 ammunition depots. #Ukraine pic.twitter.com/jNgFoB17rZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 9, 2026

No driver. No crew onboard. Mission underway.



This armored reconnaissance vehicle moves and maneuvers under remote control, keeping soldiers out of harm’s way. Unmanned ground systems enhance force protection while expanding battlefield capabilities.



The future of warfare is… pic.twitter.com/168yge1XTI — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) June 9, 2026

29 денонощия поред интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна е невиждана – над 200 бойни сблъсъка дневно, но резултатите в полза на Русия засега остават нищожни. Съгласно официалната информация от украинския генщаб, на 9 юни е имало 234 бойни сблъсъка спрямо 260 на 8 юни. Руснаците са хвърлили 317 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 35 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3146 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 580 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9834 FPV дрона, което е с около 450 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

40 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление съгласно данните на украинския генщаб. Още 16 са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но няма нито една от Часов Яр към Константиновка (Краматорското направление). 22 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. 14 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, а в съседното от юг Славянско направление са били 13. В Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск и селата южно от града, е имало 11 руски пехотни атаки.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец насочи поглед в нов анализ към Константиновка. Според него, перспективите за украинската армия да удържи Константиновка не са благоприятни, като той казва, че падне ли Централният градски пазар в града, положението вече ще е почти неспасяемо. По оценката на Машовец, руските части са влезли в източната част на Константиновка, в района на жп гарата на града, в западната част и центъра на Константиновка, по линията от Илиновка. "В този смисъл противникът може да бъде забавен само от наличието на река Кривой Торец, която руските щурмови групи очевидно трябва да преодолеят, за да се придвижат една към друга – досега тя не е прекосена от руснаците с големи части", добавя украинският военен експерт. Руската тактика за бой в градски условия е позната: Прикритие от фланговете, пробив на отделни щурмови групи за предпочитане в няколко района едновременно, а след това масирано "инфилтриране" и проникване на основната част на съответния град.

Какво би станало, ако Константиновка падне – според Машовец, първо руснаците ще се опитат да изхвърлят украинците изцяло от Часов Яр, а Z-каналът "Рибар" признава, че там и като цяло източният фланг на Константиновка си остават проблем за руската армия. След това – ще се опитат да превземат съседния на северозапад от Константиновка град Дружковка. Това ще значи основните сили на Трета общовойскова руска армия да настъпят на позиции за атака на Славянск и Краматорск.

В дневния си обзор обаче руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, предупреждава, че ситуацията за руската армия при Лиман се влошава – със серия контраатаки украинците са превзели изгодни позиции по линията Шандриголово-Липово

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 207 далекобойни дрона по цели в Украйна, като са свалени 181. На 14 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи. Украинската спешна служба съобщава за двама ранени след руски удар по частна къща и стопанска постройка в Суми. Освен това, ръководителят на военновременната администрация на Запорожка област Иван Федоров информира в официалния си канал в Телеграм за 10 ранени след руски въздушни удари за последните 24 часа, а в Одеса има ранена 46-годишна жена и щети по две жилища също след руски обстрел – ОЩЕ: "Трябва да пречистим Одеса с огън": Соловьов призовава, Украйна изчисти с огън руска рафинерия и военен завод (ВИДЕО)