Спор за цигара прерасна в трагедия: Близки искат справедливост за смъртта на млад мъж

09 април 2026, 8:04 часа
Всичко се случи на 2 ноември миналата година. На излизане от дискотека моят син беше нападнат от трима младежи. Беше откаран в Стара Загора, където му направиха операция. Оттам започна ужасът - пет месеца борба за живот. Беше нещо много страшно. Всеки ден прогнозите ставаха все по-лоши - критично състояние, гърчове, пневмонии, инфекции, бактерии. Лекарите правеха всичко възможно, за да го спасят. Това разказа Радка Иванова, майката на убития Даниел Дешков, в ефира на Нова телевизия.

Младият мъж от Чирпан почина след месеци в кома, причинена от жесток побой, започнал заради спор за цигара. Той оставя 7-месечно бебе без баща, а близките настояват за справедливост. 

ОЩЕ: Мъж с опасност за живота след побой в Шумен

Почернената майка споделя, че трагедията станала на излизане от дискотека заради цигара. "Това го разбрах от показанията. Но дали е така - не знам. Синът ми няма свидетели. Това го чета от показанията. В показанията пише, че с един ритник е паднал синът ми. Бил е нападнат от три момчета - на 17, 19 и 29 години", твърди Иванова.

Обвиненията са повдигнати месец по-късно. "Получих писмо от прокуратурата, че след като синът ми е починал - делото е в Стара Загора. Обвиняемите са трима. 17-годишният е бил задържан, а след това пуснат на свобода. Ще търся справедливост и искам най-тежкото наказание", сподели майката. 

Виолета Иванова Отговорен редактор
Цигара Дискотека побой Чирпан кома
