Ужасът край Карнобат: Съдът реши за мярката на шофьора на тира

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион Ангел Илиев, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама бяха ранени.

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Пред съда обвиняемият заяви, че причина за инцидента е спукана гума и настоя, а камионът е станал неуправляем. Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Защитата на обвиняемия настоя за по-лека мярка и поиска назначаването на допълнителни технически експертизи, които да изяснят причините за катастрофата. Според адвоката камионът се е движил с 90км/ч и не е превишавал скоростта.

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„Инцидентът има спукана гума, безспорен е факта. Има задирания по пътното платно. Аз ви казвам, че се е движил в ограничение под 90 км безспорно. Няма абсолютно никакви нарушения водача към момента. Днес в съда няма да видите истинския виновник за инцидента”, каза Борислав Янков, адвокат на обвиняемия.

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Според него, вина имат държавните институции, които да позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък. „Аз бих казал, че са декоративни“, добави Борислав Янков.