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Отново но АМ “Тракия“: Кола се обърна по таван, пострадаха жена и дете

13 юли 2026, 15:24 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Отново но АМ “Тракия“: Кола се обърна по таван, пострадаха жена и дете

Автомобил се е обърнал по таван на автомагистрала "Тракия", при което леко са пострадали майка и дете. Те са в добро състояние, предава Нова телевизия. Още: След само два месеца зад волана: 18-годишен обърна кола в нива

Инцидентът е станал днес около 13:00 ч. при 261-вия километър в посока Бургас, в района на Сливен. Няма затруднение на движението в района на катастрофата. Още: Две катастрофи край Кърджали, има тежко пострадал

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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