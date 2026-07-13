Отново но АМ “Тракия“: Кола се обърна по таван, пострадаха жена и дете

Автомобил се е обърнал по таван на автомагистрала "Тракия", при което леко са пострадали майка и дете. Те са в добро състояние, предава Нова телевизия. Още: След само два месеца зад волана: 18-годишен обърна кола в нива

Инцидентът е станал днес около 13:00 ч. при 261-вия километър в посока Бургас, в района на Сливен. Няма затруднение на движението в района на катастрофата. Още: Две катастрофи край Кърджали, има тежко пострадал