Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Стартира делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов за принуда

28 април 2026, 15:06 часа
Софийският градски съд даде ход на разпоредителното заседание по делото срещу бившия премиер и лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Процесът е по обвинения на прокуратурата, свързани с оказван натиск върху бившия министър на електронното управление в кабинета "Денков" Александър Йоловски. Двамата подсъдими се явиха лично в съдебната зала. Петков е защитаван от адвокат Ина Лулчева, а Божанов - от адвокат Даниела Доковска.

Обвинителният акт беше внесен в съда в началото на октомври миналата година. Според прокуратурата Кирил Петков е упражнил принуда спрямо Йоловски, докато срещу Божидар Божанов е повдигнато обвинение за престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Това е втори опит за старт на процеса. През декември делото не тръгна, след като първоначално определеният съдия Емил Дечев си направи отвод. Искането дойде от прокуратурата с аргумент, че той е бил заместник-министър в кабинет на Петков и това може да постави под съмнение безпристрастността му. Още: "Натискът ни ще става още по-силен": Мирчев вече има нови искания - оставка на Сарафов и Славчев (ВИДЕО)

Александър Йоловски не се яви в съдебната зала. По това дело на него и семейството му е осигурена охрана. Негов процесуален представител е адвокат Христо Ботев.

Съдът обяви, че няма пречки Йоловски да бъде конституиран като частен обвинител, като уточни, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване. След това магистратите дадоха ход на делото.

В съдебната зала Божанов посочи, че е на 38 години и е народен представител в 51-вото Народно събрание. Кирил Петков заяви, че е на 46 години и в момента е управител на фирма "Майкъл Кирил" ООД. Още: Тръгва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

След като двамата се отказаха от депутатските си имунитети и получиха обвиненията си, им бяха наложени парични гаранции от по 10 000 лева. Защитата им ги оспори с аргумент, че няма опасност нито от укриване, нито от извършване на ново престъпление. Съдът обаче потвърди мерките, като се мотивира, че народни представители разполагат с широки контакти и потенциал да влияят върху разследвания.

По делото е изготвена и експертиза за състоянието на Йоловски, според която той е развил тревожно разстройство с остро начало - със страхови изживявания, безсъние и натрапливи мисли, прераснали в хроничен стрес и атопичен дерматит. Още: Божанов дава депутатския си имунитет, обясни за "Информационно обслужване" и Йоловски

Паралелно с това Кирил Петков е подсъдим и по друго дело - за превишаване на правомощия като министър-председател, свързано с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г., което също се разглежда в Софийския градски съд.

Ивайло Анев
