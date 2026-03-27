Страх тресе ВСС: Поискаха Янкулов да мълчи на заседания, министерството с бурна реакция

Публичното негодувание между служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов и членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с нелегитимно управление и отдавна изтекъл мандат навлезе в нова фаза на напрежение. Причината - представляващия ВСС Боян Магдалинчев изрази становище, че министърът на правосъдието и неговите заместници, които по закон присъстват на заседанията на ВСС без право на глас при вземането на решения, следва само да мълчат, когато са в залата.

Мнението си той го изказа в четвъртък, когато зам.-министър Таня Радуловска опита да вземе думата по време разисквания - това видимо предизвика негодувание в мнозинството в съвета. Припомняме, че позициите на Янкулов и екипа му срещу ВСС са силно опозиционни и са насочени към искания за съдебна реформа, смяна на състава и освобождаване на поста и.ф. главен прокурор от Борислав Сарафов, обитаващ незаконно кабинета от юли 2025 г. и подкрепян от статуквото в настоящия ВСС.

Новият тон

От началото на мандата си Янкулов даде заявка, че правосъдното ведомство ще участва във всяко заседание на съвета. От своя страна съставът му е с изтекъл 5-годишен мандат още от октомври 2022 г. Поради липса на избрана парламентарна квота, кадровиците продължават да стоят на постовете си и непрекъснато увеличават заплатите си, докато крепят Сарафов на поста обвинител №1.

Думите на Магдалинчев предизвикаха в петък реакция от Министерството на правосъдието. В нарочна позиция от ведомството посочват, че "за първи път в новата ни демократична история, след конституиране на първия състав на ВСС на 27 септември 1991 г., представляващият ВСС оспорва правото на ефективно участие и изразяване на становища от страна на министъра на правосъдието и неговите заместници при обсъждане на темите от дневния ред на съвета или колегиите му".

И още: "Ролята на министъра на правосъдието като председателстващ пленума на ВСС предполага ръководене на дебата, което по своята същност изисква възможност за вземане на думата и участие в съответните дискусии. Конституционно установеното участие не може да бъде сведено до фиктивно присъствие, лишено от възможност за изразяване на становище, тъй като това би обезсмислило предвидената от основния закон функция. Отказът да бъде дадена думата на министъра на правосъдието (съответно заместник-министър) представлява необосновано ограничаване на конституционно правомощие и нарушава институционалното взаимодействие между властите", се казва още в позицията на министерството. И се припомня, че изказванията на министъра и заместниците му не пречат на вземането на решения, в което те не участват.

Ако министърът няма думата, на практика отнема съществен елемент от правомощието на орган на изпълнителната власт, предвидено в Конституцията и Закона за съдебната власт. Правото на участие без право на изказване е лишено от реално съдържание и се превръща в чисто формална, декларативна възможност, несъвместима с принципа на правовата държава, допълва позицията.

Правният сайт "Lex.bg" посочва, че все пак зам.-министър Радловска е получила думата за изказване по време на заседанието, но едва след негодувание от други членове на съвета срещу опита на Магдалинчев за ограничаване на участието на правосъдното ведомство. В позицията на Янкулов се изреждат още и редица решения на Конституционния съд, които очертават рамките на допустимото участие на министъра на правосъдието в организационното управление на съдебната власт чрез ВСС.

