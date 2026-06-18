"Страхът, че те наблюдават, убива демокрацията": Съдия Цариградска за „Биг Брадър-а“ в съдебната система

За мен няма нищо скандално в това, което излиза в последните дни от Bird.bg. За мен това по-скоро е притеснително, защото още през 2024 г. призовах за проверка и отговор дали се злоупотребява със специалните разузнавателни средства. Но за голямо съжаление съдебната власт не успя да даде отговор дали системата е уязвима по този начин. Тогава се активираха и заплахите срещу мен и осъзнах, че тази информация не трябва да се разбира. Това каза съдия Владислава Цариградска в ефира на Нова телевизия относно появилата се информация, че стотици съдии са подслушвани и следени, за да бъдат изнудвани и държани на каишка.

ОЩЕ: Секретни документи разкриват мащабно подслушване в съдебната система

Тя бе категорична, че страхът, че властта те наблюдава, е разрушително за едно демократично общество. „Когато съдиите осъзнават, че могат да бъдат подложени на този „Биг Брадър“, представете си колко неловко е за тях – да се разберат лични истории“, каза магистратът.

По думите й не можа да се разбере дали се прикрива корупция в съдебната система или се фабрикуват лъжи срещу някого с тези СРС-та. „Те са необходими и понякога е условие да се разкрие престъпление. Но ние виждаме поголовен контрол и нулеви резултати. За мен би могло да означава престъпна деятелност, но прикрита от човека на каишка“, каза Цариградска.

"Аз не казвам, че съдиите не подлежат на таен контрол. Напротив. Но единствената законна цел на този таен контрол е да се разкриват и преследват извършители на престъпления. А ние виждаме поголовен контрол", подчерта тя.

Според нея, едва когато институциите вземат мерки и се разбере истината за тези разкрития, може да се отговори на въпроса дали става дума за отделни злоупотреби, или за структурен механизъм за контрол върху съдебната власт.

ОЩЕ: Нов документ осветява прокурорски връзки в скандала "Нотариуса"

Според нея, ако тази система работи, тя не засяга само магистратурата. Засяга всички важни личности, които участват в обществения живот и формират общественото мнение. "Това се използва и спрямо политици", изтъкна тя.

Припомняме, че в сряда (17 май) се появиха документи, които разкриват данни за подслушване на съдии, прокурори и адвокати по подозрения за корупционни схеми за милиони левове и евро. От материалите става ясно, че службите са искали и получавали съдебни разрешения за използване на СРС-та, мотивирайки се с информация за предполагаеми подкупи за стотици хиляди и дори милиони евро, насочвани към корупционни мрежи в съдебната система. Въпреки сериозността на твърденията, нито един от описаните случаи не е стигнал до съдебна фаза.