Съдът спря делото за плагиатство срещу Петър Илиев

Делото срещу юриста от "Има такъв народ" Петър Илиев за плагиатство беше прекратено, след като съдът прие, че повдигнатото обвинение от прокуратурата е неоснователно. Съставът на съда не допусна процесът да започне с мотива, че действията на Илиев не попадат в разпоредбата на Наказателния кодекс, по която е обвинен. Вместо това става дума за друг състав на закона, който предвижда различна процедура.

Разследването

Бившият кандидат за премиер от ИТН беше уличен в плагиатство заради преписване на големи части от книга на Наталия Киселова без необходимите цитати и представянето им като собствен научен труд. Разследването започна още през 2021–2022 г., когато двамата бяха преподаватели в Юридическия факултет на Софийския университет. Още: Делото за плагиатство срещу Петър Илиев не тръгна, спаси го имунитет

Прокуратурата внесе обвинителен акт по чл. 172а, ал. 1 от НК, който касае неправомерно възпроизвеждане и разпространение на чужди авторски произведения. Според съда обаче този текст се отнася само за пълно копиране на произведение, докато в книгата на Илиев бяха открити 92 страници съвпадения.

Етичната комисия на СУ още през 2021 г. постанови, че Илиев е плагиатствал. Защитата му настоява, че идентични са едва 20 абзаца от общо 700 страници.

Правният сайт Lex.bg цитира съдия Христинка Колева, според която описаното от прокуратурата попада в обхвата на чл. 173 НК: издаване или използване под свое име на чуждо научно или художествено произведение. Това престъпление обаче се преследва по тъжба на пострадалия, а не с обвинителен акт.

Ролята на Киселова

Наталия Киселова, от чието произведение е преписвал Илиев, днес е председател на Народното събрание. Тя заяви пред съда, че не желае да участва в процеса като частен обвинител: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш? Наказанието трябва да е осъзната вина“. Още: Със спомени за Барбадос: Петър Илиев се завърна в парламента

Междувременно Петър Илиев напусна СУ, стана доцент в Тракийския университет и в момента е нещатен сътрудник в парламента, консултирайки Тошко Йорданов по правни въпроси. Парадоксално, постът на Киселова като председател на НС също зависи от гласовете на ИТН, точно когато опозицията готви искане за оставката ѝ.

Казусът е показателен за мудността на съдебната система. Обвинителният акт беше внесен с повече от година и половина закъснение. Междувременно възникна спор между съдилищата кой е компетентен да разгледа делото, тъй като Илиев има дипломатически имунитет като почетен консул на Барбадос. Още: МВР министър на Слави Трифонов: Съдът засега отказа да се занимава законно ли е станал доцент

Даването на ход на процеса бе отлагано многократно заради нередовно призоваване на Илиев или служебни ангажименти на Киселова.

Какво следва

Прокуратурата има право да обжалва и да настоява на същото обвинение. Сигналът от първоинстанционния съд обаче ясно подсказва, че предстои пореден провал по знаково дело, в което се преплитат право, политика и лични зависимости.

Наталия Киселова би могла да предяви претенции за обезщетение като засегната страна, но изглежда няма намерение да го прави. Така засега сагата с плагиатството на Петър Илиев остава без реални правни последици, докато общественото доверие към съдебната власт продължава да ерозира.