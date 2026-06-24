Тежка катастрофа със загинали затвори магистрала "Тракия"

Тежка катастрофа на територията на област Ямбол затвори магистрала "Тракия" в посока София. Камион е блъснал лек автомобил, като по първоначални данни има три жертви. По първоначални данни товарен автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е сблъскал челно с лек автомобил, който се е движел в посока Бургас. Ударът е бил изключително силен и е довел до смъртта на трима от пътуващите в колата.

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Заради образувалото се сериозно задръстване е бил вдигнат медицински хеликоптер, който да транспортира по-бързо пострадалите до лечебно заведение.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и при възможност да предвидят повече време за пътуване.

Шофьорите могат да използват обходен маршрут през пътен възел „Зимница“ – пътен възел „Петолъчката“ – Карнобат – Айтос - Бургас и се регулира от "Пътна полиция".