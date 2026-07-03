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Тир катастрофира на АМ “Хемус“, движението е затруднено

03 юли 2026, 15:30 часа 229 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тир катастрофира на АМ “Хемус“, движението е затруднено

Временно е ограничено движението при км 17 на автомагистрала “Хемус“ в посока София поради катастрофа, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Водачите изчакват на място. От Областната дирекция на Министерството на външните работи съобщиха за БТА, че катастрофата е между бус и камион. Още: Ограничават движението при ключов възел на АМ “Хемус“ Екип на "Спешна помощ" преглежда на място един от пътниците.

Катастрофа е станала и на км 15 на магистрала "Хемус" в посока София при моста на Елешница, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Самокатастрофирал е тир. При инцидента няма пострадали. Полицейски екип регулира движението, информираха от Областната дирекция. Още: Ремонти и промени в движението в четири области по две ключови магистрали

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ТИР катастрофа АМ Хемус затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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