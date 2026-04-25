Трагедия: Жена изгоря в дома си при пожар

25 април 2026, 9:54 часа
Жена на 79 години е загинала при пожар в село Петърч, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си, предаде bTV. На 24 април, петък, 2:58 ч. е получен сигнал за пожар в къща в село Петърч. При пристигане на място служителите от екипите установяват, че гори покривът на двуетажна къща близнак. При разчистването е открито тялото на загинала жена на 79 година. Още: Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе

През изминалото денонощие в страната са потушени 61 пожара. Преки материални щети има при 18 от тях, сред които девет – в жилищни сгради.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са четири.

Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе. Около 15 часа, живеещи в съседните кооперации чули гърмежи, след което видели огромните пламъци и позвънили на спешния телефон. На мястото са изпратени два пожарни автомобила и помощна техника. Огънят бе овладян бързо, няма пострадали хора, предава Нова телевизия.

Четирите автомобила са напълно унищожени, огънят е нанесъл щети по фасадата и прозорците на един жилищен блок. Хората от района подозират умишлен палеж, но причините за пожара предстои да се разследват.

Антон Иванов Отговорен редактор
