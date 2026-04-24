Съдът сложи точка на надеждите на Брендо за предсрочно излизане от затвора

Евелин Банев - Брендо остава в затвора. Апелативен съд - София потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да го освободи предсрочно. Предложението беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор. Делото бе образувано по жалба на Банев, а решението е окончателно.

В края на февруари съдът прекрати предходното производството по предсрочното освобождаване на Банев. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането, и това е основание за прекратяване на производството.

В края на март служебният министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.