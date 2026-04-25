БАБХ се прицели във вноса на мляко, опасността от антракс остава

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) запова проверка на вноса на мляко от трети страни. Има проблем, че нашите производители не успяват да продадат родното мляко, а вносът на друго мляко от трети държави е много сериозен. Това заяви директорът на БАБХ д-р Ангел Мавровски пред bTV. Още: БАБХ удари още две кланици

Една от държавите, от които България внася прясно мялко и млечни продукти е от Украйна.

По думите му една цистерна с мляко да влезе, отколкото някой да обикаля по села и паланки да продава прясно мляко.

Д-р Мавровски коментира и случая с антракс в село Черногор. Изключително опасна е консумацията на такова месо и хората рискуват да се заразят. Лечението с една такава зараза е с антибитоции. Сигналите към БАБХ са подавани със закъснение, уточни директорът на БАБХ.

"Може да очакваме вторични огнища при такова отваряне на трупове", предупреди той.

След като бъдат установени нарушенията и нерегламентираните животновъди, те биват давани на прокуратурата и на европейската прокуратура. "Сега в момента проверките са различни и кръстосани между институции - Държавен фонд "Земеделие" и Агенцията по храните", добави той.

Д-р Ангел Мавровски уточни, че има и добросъвестни животновъди, които не участват в схеми с трупове на заразени животни с антракс, но са ощетени са пасища.

