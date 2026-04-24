Марихуана в перални: Спипаха над 360 кг на границата

Близо 363 кг марихуана задържаха митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Лесово". Наркотичното вещество е открито в товарен автомобил с румънска регистрация, превозващ перални машини. Стойността му 3 000 000 евро по цени на съдопроизводството, съобщиха от Агенция "Митници", цитирани от БТА. Камионът пристигнал на изходящо трасе на пункта на 23 април. Шофьорът, турски гражданин с инициали Д.К., представил документи, че превозва транзитно перални машини от Румъния за Турция през България. При извършения оглед, митничарите забелязали следи от манипулация по пломбажното въже на полуремаркето, без да са нарушени фабричните пломби на товара.

Още: Дрога за над 400 000 евро открита при акция в "Студентски град"

Цели 25 кашона

Извършена е щателна митническа проверка, при която са открити 25 кашона, съдържащи общо 338 вакуумирани пликове със суха зелена тревиста маса. При извършените полеви наркотестове веществото реагирало на марихуана, която е иззета.

Снимка Прокуратура

Шофьорът е задържан за 72 часа, като му е повдигнато обвинение за опит за контрабандно пренасяне на голямо количество марихуана.

Още: Търсили търговци на гласове, намерили наркооранжерия

Предстои Окръжната прокуратура в Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо него, съобщиха от държавното обвинение.

През януари т.г. на ГКПП "Лесово" бяха заловени близо 700 кг марихуана за около 5,5 млн. евро при специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Агенция „Митници“.

Тогава властите обявиха, че това е най-голямото до момента залавяно количество марихуана от откриването на граничния пункт през 2005 г.

Още: Марихуана за над 6 млн. евро: Съдът остави трафиканта в ареста