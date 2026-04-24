Прокуратурата разследва злоупотребите в АПИ с "безплатната" пътна помощ

Софийска градска прокуратура (СГП) ръководи разследване по повод публикация за злоупотреби в Агенция “Пътна инфраструктура“ след като през март се самосезира по статия на Антикорупционния фонд (АКФ) от 25 февруари тази година, озаглавена “По следите на безплатната пътна помощ: Разследване на АКФ разкрива потенциални злоупотреби в АПИ за стотици милиони“. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Статията разкрива “схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“.

Незаконно превъзлагане

Твърди се, че “от 2025 г. насам Агенция “Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма “Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми“.

Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество, твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата “безплатна пътна помощ“, въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам.

Монопол и натиск над конкуренти

Посочва се и че “свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на “Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в пътнотранспортни произшествия (ПТП)“.

В следващите редове на публикацията са дадени подробности относно твърдяната схема.

По случая е извършена проверка, по данните от която с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП е образувано досъдебно производство. Предмет на разследването е престъпление против стопанството.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция “Пътна инфраструктура“, провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства.

Предмет на разследване е дейността на лица, които не са служители на Министерството на вътрешните работи.

