Радев си плати за неправилното паркиране в деня на изборите (СНИМКА)

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев си е платил глобата за неправилно паркиране в изборния ден, става ясно от негов пост във "Фейсбук". Припомняме, че той паркира на тротоара преди да упражни правото си на вот, което предизвика критики в социалните мрежи. Оказа се, че "Пътна полиция" към СДВР му е наложила глоба. "Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни", написа още Радев.

"Горката Шкода! Така започна коментара си Цвета Кирилова от "Синя България", която посочи интересен детайл - бившият президент Румен Радев отишъл да гласува със старата си и национално известна вече Шкода, но след като партията му "Прогресивна България" спечели изборите, си тръгна отново с лъскава лимузина.

Шкодата на Радев

Припомняме, че след като парламентът отне на администрацията му колите на НСО, Радев посрещна с личния си автомобил унгарския президент Тамаш Шуйок. Така "Шкодата" на бившия президент стана известна в цяла България.

"За вас една стара "Шкода" ли е проблемът в държавата. Така президентът Румен Радев отговори на въпроси за личния си автомобил през октомври 2025 г.