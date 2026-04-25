Реформите по ПВУ са решаващи и как да не загубим парите от Европа: Вицепремиер обясни какво завещава

25 април 2026, 9:46 часа 280 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Отчетеният дефицит от 1,2% се дължи основно на увеличените разходи по текущи инвестиции и по-ниските приходи към момента. Това заяви в ефира на Нова телевизия служебният заместник министър-председател по европейските средства Мария Недина. Тя обясни, че страната е в период на засилени плащания, включително по Плана за възстановяване и устойчивост и общинските програми.

По думите ѝ в момента се реализират около 2500 инвестиции, а допълнителен натиск върху бюджета оказват и разходи като индексирането на пенсиите. "Въпреки това България очаква да получи над 2,5 млрд. евро по ПВУ, като ключово условие за това е приемането на необходимите реформи от Народното събрание до края на август", посочи заместник министър-председател по европейските средства.

Снимка: БГНЕС

Недина подчерта, че ако тези средства не бъдат усвоени, това ще има негативен ефект върху бюджета. Според нея реформите са дори по-важни от самите инвестиции, тъй като отключват финансирането. Тя призова за бързо приемане на законите, свързани със създаването на антикорупционна комисия, промените за главния прокурор и реформите във ВиК сектора.

Вицепремиерът уточни, че се водят активни разговори с Европейска комисия, като България е поискала отсрочка заради трудностите в законодателния процес. По думите ѝ има положителни сигнали от Брюксел.

По отношение на средствата от Българска банка за развитие, Недина обясни, че няма риск за програмите за саниране и общинските проекти. "Сумата от 1,4 млрд. евро остава налична и може да бъде използвана от следващото правителство", посочи тя.

Недина коментира и темата за сигурността, като изрази подкрепа за Георги Кандев след отправени заплахи. "Той е почтен служител и би било добре да продължи работата си в системата на МВР, особено с оглед повишената активност на гражданите при подаване на сигнали за нарушения по време на избори", подчерта тя.

Сериозно предизвикателство остава и изпълнението на проектите по ПВУ в транспорта. Недина съобщи, че компанията Alstom е уведомила българската страна, че доставката на 12 влака до август е под въпрос. Това създава риск за изпълнението на инвестициите в срок, които трябва да бъдат завършени до 31 август. Темата вече е поставена на високо ниво, включително и от премиера по време на международни срещи. „Притеснително е, че получаваме подобна информация толкова късно“, заключи Недина.

Антон Иванов Отговорен редактор
