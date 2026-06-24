Трагедия в Угърчин: Трима души са открити мъртви

Три тела са открити в Угърчин. Починалите са две жени и един мъж, всички от града, съобщиха от Окръжна прокуратура – Ловеч. Има задържан. По информация на Нова телевизия трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник.

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При разразилата се разпра мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож пълнолетна жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания.

Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като видяло нападението, то скочило от тераса на сградата. Данните сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането.

Изясняват се обстоятелствата за трагедията. Разследването се извършва от Областната дирекция на МВР в Ловеч под ръководството на Окръжна прокуратура.