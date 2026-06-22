Откриха тялото на мъж на Лъвов мост, трима са в ареста

Мъж е загинал след инцидент на Лъвов мост в центъра на София, потвърдиха официално от СДВР. От полицията съобщиха за bTV, че е открито тялото на 36-годишен мъж, а по случая са задържани трима души. По-рано очевидец разказа в социалните мрежи, че е станал свидетел на тежък инцидент след възникнал скандал. „Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40 евро – толкова ли струва един човешки живот?“, пише свидетелят.

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По думите му в близост до мястото е имало полицейски патрул, който е бил незабавно уведомен. „За щастие имаше патрул на няколко метра. Веднага съобщих и извършителят беше задържан на място. За съжаление не знам какво е състоянието на пострадалия и се надявам да е жив и да получи необходимата помощ“, добавя очевидецът. Впоследствие от СДВР съобщиха, че е намерено тялото на 36-годишен мъж и че по случая са задържани трима души.

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