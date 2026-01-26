Три камиона и една кола: Тежка катастрофа, има жертва

Тежка катастрофа с три камиона и една лека кола е станала днес по обед край Видин. В 12.18 часа на тел.112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) на главен път Е-79 преди отклонението за бензиностанция Круиз, съобщават от ОДМВР-Видин.

Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел “Автомобилна администрация“.

Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола.

Загинал е водача на единия товарен автомобил.

Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил. Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.

Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци.

Тежката катастрофа коментира във Фейсбук и башата на загиналата край Телиш 12-годишна Сияна Николай Попов. Той твърди, че в катастрофата участват “любими фирми на ГЕРБ, над които има чадър“.

