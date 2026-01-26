Спорт:

Три камиона и една кола: Тежка катастрофа, има жертва

26 януари 2026, 14:28 часа 283 прочитания 0 коментара
Три камиона и една кола: Тежка катастрофа, има жертва

Тежка катастрофа с три камиона и една лека кола е станала днес по обед край Видин. В 12.18 часа на тел.112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) на главен път Е-79 преди отклонението за бензиностанция Круиз, съобщават от ОДМВР-Видин.

Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел “Автомобилна администрация“.

Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола.

Още: Катастрофа с кола на Столична община при НДК (ВИДЕО)

Загинал е водача на единия товарен автомобил.

Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил. Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци.

Още: Автомобил влетя в заведение, има пострадали (СНИМКИ)

Тежката катастрофа коментира във Фейсбук и башата на загиналата край Телиш 12-годишна Сияна Николай Попов. Той твърди, че в катастрофата участват “любими фирми на ГЕРБ, над които има чадър“.

Снимка PrintScreen

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа камион верижна катастрофа пострадали загинал
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес