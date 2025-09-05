Войната в Украйна:

Убиецът от Борисовата градина излезе на свобода

05 септември 2025, 14:37 часа 514 прочитания 0 коментара
Убиецът от Борисовата градина излезе на свобода

Йоан Матев, осъден на шест години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 година, излезе от затвора. Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана. Преди дни Министерство на правосъдието съобщи, че Матев ще напусне килията "в първите дни на септември". В началото на юни тази година Матев поиска условно предсрочно освобождаване, което му беше отказано от Софийския градски съд. На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче, припомня БГНЕС.

Убийството и присъдата

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож,

били са срязани множество вътрешни органи на момчето и то е починало от кръвозагуба. Съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин.

Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

По-късно с решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев е осъден окончателно на шест години и шест месеца, като по този начин е потвърдена присъдата на долната инстанция.

Като от нея трябва да бъде приспаднато времето на арест.

Спасиана Кирилова
