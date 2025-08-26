"Убийци": Протестиращи заради смъртта на родилката в Русе нахлуха в болницата

Протестиращи заради смъртта на млада родилката в Русе нахлуха в акушеро-гинекологичното отделение на Университетската болница "Канев" в града. Те скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Близките на починалата ценна настояват за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на болницата с уверението, че на място ще дойде представител на ръководството.

На място пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров, съобщи БТА.

Искане за справедливост

"Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела", каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев. За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред лечебното заведение.

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.