Германия няма да признае Палестина на предстоящото Общо събрание на ООН

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му няма да се присъедини към инициативата на западните съюзници за признаване на палестинска държавност на следващата сесия на Общото събрание на ООН през септември. На съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни ръководителят на правителството в Берлин беше категоричен, че позицията на Германия е "ясна по отношение на евентуалното признаване на палестинската държава". "Канада знае това", допълни Мерц.

"Няма да се присъединим към тази инициатива. Не считаме, че са изпълнени изискванията", заяви канцлерът, цитиран от BBC.

Още: Хакан Фидан: Газа е Палестина, палестинският народ трябва да остане там

Канада, Франция, Великобритания и Австралия вече обявиха, че ще признаят Палестина

Миналия месец Марк Карни обяви, че Канада ще стане третата страна от Г-7, която официално ще признае палестинската държава. Това стана след подобни изявления от Франция и Великобритания, които уточниха, че ще пристъпят към тази стъпка, освен ако Израел не изпълни определени условия.

Снимка: Фридрих Мерц, Getty Images

Понастоящем 147 от 193-те държави членки на ООН официално признават Палестина като държава.

Още: Франция привика посланика на САЩ и сват на Тръмп заради обвинения към Макрон

Последно стана ясно, че и Австралия ще признае палестинската държава, по думи на премиера Антъни Албанезе. Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. "Признаването е основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия", заяви Албанезе през август.

Още: И Австралия ще признае палестинска държава