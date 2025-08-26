"Пирогов" с актуална информация за състоянието на детето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Взети са всички изследвания, направен е и скенер. При него е водеща тежката черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на травмата. Правим всичко възможно. Никой не може да даде прогноза. Детето диша самостоятелно, то е в кома. Това обясни на брифинг пред болницата д-р Христо Пседерски за състоянието на 4-годишния Мартин, който пострада при инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Той добави, че детето не е контактно, не издава звуци.

"Правим всичко възможно. Имали сме много такива деца. Но не можем да кажем какво ще стане", каза медикът.

По думите му предстои да бъдат направени още изследвания на детето.

За инцидента

Припомняме, че вчера детето беше транспортирано от болницата в Бургас с медицински хеликоптер до София. Момченцето, заедно с майка си, пострада при инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който тйнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел.

Майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Същевременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август. Причината за проверката е сигнал на близки на пострадалите.