"Нямаше лекари, звънях и на 112": Разказ на мъжа на родилката, починала в Русе

"Нямаше лекари, звънях и на 112": Разказ на мъжа на родилката, починала в Русе

Никой не беше с мен в болницата, за да разкаже. Аз бях с майка ми, която е свидетел на всичко. Нямаше в болницата лекари, медицински сестри. Четири етажа обиколих, докато намеря жена ми в интензивното. Не е вярно, че са направили всичко да я спасят. Това са пълни лъжи. Аз от безпомощност звънях на 112 да ги викам в болницата те да помогнат на жена ми, а те ми се смяха, че ги викам в такава голяма болница, как можело да няма кой да й помогне. Това разказа съпругът на починалата в болница в Русе родилка Светлин Георгиев.

В търсене на истината

Той сподели още, че е бил на среща с ръководството на болницата, но те се опитвали да го манипулират, и да му обяснят, че всичко били направили за съпругата му. "Но аз намерих четирима доктори със скръстени ръце в интензивното", разказва той.

След протест пред болницата хората ще продължат с шествие до съдебната палата в Русе, където протестът им ще продължи.

Припомняме, че окръжната прокуратура в Русе разследва смъртта на 21-годишна родилка от Две могили. Младата жена ражда второто си дете на 21 август – здраво момченце. На 23 август обаче тя умира.

В здравното заведение е назначена вътрешна проверка. Лекарите от болницата имат подозрения за смъртта на родилката, но все още е рано да ги кажат на глас.

Виолета Иванова
