"Тероризъм е да се блъснеш в тълпа от хора": Говори чичото на детето, пометено от АТВ

„В момента нямаме нужда от помощ. Нека да разберем как ще продължим и какво ще стане. В момента имаме нужда само от подкрепата на хората“. Това заяви чичото на 4-годишния Мартин-Юлиян Здравков пред БНТ. Той обясни, че Марти е транспортиран добре и безпроблемно в „Пирогов“, но оттам нататък не знае повече информация за здравословното състояние. „В момента нищо не се случва, нищо не се случва. Не знам някой свидетел да е разпитан, нищо не знаем“, сподели чичото.

Обвиняемият е имал и спътник в АТВ-то

Здравков добави, че до ден днешен никой не се е свързал със семейството на Марти. Просто няма как двама от родителите да са в системата и тази мярка да се гледа в Несебър, да се сменят прокурори и да го пуснат обвиняеми под домашен арест. За мен това е тероризъм – той (Николай Бургазлиев – б.р.) се е врязал в тълпа от хора“, коментира Юлиян Здравков. Той добави, че обвиняемият не се е опитал да помогне на пострадалите хора, но е стоял неадекватно, както и момичето, което е било с него.

Юлиян Здравков сподели, че обвиняемият седем дни си е бил вкъщи и може по някакъв начин да е повлиял на предполагаемите свидетели по делото. Въпросното момиче, която е била спътничка в АТВ-то не е била разпитана, посочи чичото на Марти. Той не знае дали е била взета проба за алкохол и наркотици на място. „Момчето ,което дава АТВ-тата също не е бил разпитан. Оттам идва един друг въпрос – когато стана инцидентът полицай е отишъл при момчето, което дава количките и му е показал записа. Как полицай се е сдобил със записа и отива да го показва наляво и надясно“, недоумява чичото на детенцето.

