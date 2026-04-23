Ударил баща си със стол: Задържаха мъж за домашно насилие

23 април 2026, 10:32 часа
Снимка: МВР
Служители на полицейското управление в Павликени задържаха 32-годишен мъж, нанесъл побой на 62-годишния си баща, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Сигнал за случая е получен снощи около 23:00 ч.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че малко по-рано същата вечер между тъжителя и сина му е възникнал скандал, прераснал в сбиване, при което по-възрастният мъж е ударен със стол в областта на главата.

След намесата на полицията синът е задържан за срок до 24 часа и по случая е започнато досъдебно производство.

БТА припомня, че през март т.г. полицаи задържаха мъж от Свищов за побой над съпругата му и друг, от свищовското село Горна Студена, за физическо насилие спрямо дъщеря му.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
