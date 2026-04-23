"Видяхме колко независима е съдебната система“: Съдия Цариградска обвърза оставката на Сарафов с политическа намеса

23 април 2026, 9:33 часа 529 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Оттеглянето на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов беше пример за това колко е независима съдебната власт - един призив във Facebook на политическо лице, с остър и категоричен тон, доведе до тотален обрат. Това мнение изрази съдия Владислава Цариградска в ефира на Нова телевизия.

Тя добави, че два месеца служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов се е опитвал, използвайки целия наличен инструментариум и правни средства, за да принуди независимата съдебна власт да види очевидното – че Сарафов стои незаконно на поста. "ВСС, с какви ли не еквилибристики, отказваше да се почни на закона, на ВКС и на Конституционния съд. И един Facebook пост доведе до тотална промяна. Това наблюдавахме и при свалянето на Иван Гешев", аргументира се тя.

Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд се съгласи с казаното от нея и добави, че след като се сменя мнозинството в Народното събрание, на Иван Демерджиев е било делегирано да заяви открито позицията срещу Сарафов. Според него има "договорка".

Царигардска допусна, че може да се очаква от Сарафов да стане "разобличител отвътре". 

Виолета Иванова Отговорен редактор
Борислав Сарафов съдебна власт Бойко Станкушев Владислава Цариградска
