"Видяхме колко независима е съдебната система“: Съдия Цариградска обвърза оставката на Сарафов с политическа намеса

Оттеглянето на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов беше пример за това колко е независима съдебната власт - един призив във Facebook на политическо лице, с остър и категоричен тон, доведе до тотален обрат. Това мнение изрази съдия Владислава Цариградска в ефира на Нова телевизия.

Тя добави, че два месеца служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов се е опитвал, използвайки целия наличен инструментариум и правни средства, за да принуди независимата съдебна власт да види очевидното – че Сарафов стои незаконно на поста. "ВСС, с какви ли не еквилибристики, отказваше да се почни на закона, на ВКС и на Конституционния съд. И един Facebook пост доведе до тотална промяна. Това наблюдавахме и при свалянето на Иван Гешев", аргументира се тя.

Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд се съгласи с казаното от нея и добави, че след като се сменя мнозинството в Народното събрание, на Иван Демерджиев е било делегирано да заяви открито позицията срещу Сарафов. Според него има "договорка".

Царигардска допусна, че може да се очаква от Сарафов да стане "разобличител отвътре".