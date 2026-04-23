Войната в Украйна:

БАБХ изпрати в екарисаж над 7,1 тона месо

23 април 2026, 10:44 часа
Снимка: БАБХ
БАБХ изпрати в екарисаж над 7,1 тона месо

Повече от 7,1 тона месо и месни продукти от кланица в търговишкото село Здравец бяха унищожени в екарисаж след проверка на Областната дирекция по безорасност на храните - Търговище. Предприятието обработва свине и домашни копитни животни, съобщи на страницата си в интернет Българската агенция по безопесност на храните (БАБХ).

В хладилните камери са открити значителни количества месо и субпродукти с изтекъл срок на годност или без необходимата маркировка и етикетировка.

Инспекторите са намерили 3,654 тона свински разфасовки и 1,692 тона свински субпродукти с изтекъл срок на годност. Допълнително са установени 124 кг месо от едри преживни животни, 317 кг свински глави и 1,354 тона свински крака и уши без идентификация.

Констатирани са също несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването на предприятието. На собственика ще бъдат връчени предписание и акт за административно нарушение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БАБХ екарисаж опасни храни кланица
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес