Сарафов да бъде съден: Бивш правосъден министър с обяснение какво ще стане

"Прокурорската колегия е една шпиц команда. Тя се съобразява със силните на деня. Тя час по-скоро трябва да бъде сменена". Това заяви бившият правосъден министър Атанас Славов (в правителстовото "Денков - Габриел"). Той обеща още в първия ден на Народното събрание пак ще се внесат промени в Закона за съдебната власт, след като бяха внесени преди 9 месеца. По думите на Славов, най-общо казано промените помагат да се избират "хора с интегритет, разпознаваеми в професионалната общност". С други думи - да се предлагат кандидати за ВСС не само от депутатите, а от професионални организации на юристи (например от Висшия адвокатски съвет).

Колкото до оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, пред БНТ Славов предположи, че може би едина от причините Сарафов да се оттегли сега е да не му се търси дисциплинарна отговорност. Славов говори само за дисциплинарна, не за наказателна отговорност - процедура за дисциплинарна отговорност обаче можело да тръгне и сега, въпреки оставката, според бившия правосъден министър. Преценката е на самите органи, подчерта той. А засега Сарафов се връща на предишния си пост, като ръководител на Следствието.

"Г-н Сарафов доказа, че се ангажира с политически мотивирани разследвания", каза още Славов, но предупреди, че не може парламентът да измести ролята на ВСС в разследванията на бившия и.ф. главен прокурор. Бившият служебен правосъден министър уточни и, че понеже Бойко Борисов и Делян Пеевски "са в отстъпление", Сарафов си отива.

На въпрос очаква ли сега да изникнат нови компромати за някого, за да бъде защитен Сарафов - примерно видеозаписи, Атанас Славов не отговори конкретно, а поиска реформиране на прокуратурата, за да работи тя наистина. Това ще е задачата на новия ВСС, според бившия правосъден министър.

"Въпросът е следващият главен прокурор да е наистина човек с авторитет", настоя Славов, който вярва, че има такива хора в системата, но не е работа на депутатите да правят предложения.

Коалицията ПП-ДБ - ще я бъде ли?

Атанас Славов призна, че имало наслоени противоречия между ДБ и ПП. Щяло да бъдат взети и важни решения от изпълнителните органи на съответните партии "в следващите дни". Славов подкрепи Манол Пейков, но подчерта: "Решенията кой да влезе в парламента са политически, а не на Facebook".

