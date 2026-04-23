Габриела Наплатанова, назначена от Румен Радев, е новият председател на СЕМ

Новият председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) е д-р Габриела Наплатанова, която през 2022 г. беше назначена с указ от президента Румен Радев за член на регулатора. Изборът ѝ се случи след четири гласа "за" и един "въздържал се". Гласуването се проведе днес, след като мандатът на Симона Велева изтече. По време на заседанието имаше видимо напрежение между членовете на СЕМ, като основните вербални "престрелки" бяха между Велева и Галина Георгиева. Наплатанова ще бъде на поста председател до април 2027 г.

Коя е Габриела Наплатанова

Д-р Габриела Наплатанова-Русевa е назначена за член на Съвета за електронни медии с указ на президента Румен Радев от 9.05.2022 г. Наплатанова има магистърска степен от ФЖМК на СУ "Св. Климент Охридски", където завършва със специалност "Връзки с обществеността". В същия факултет е хоноруван преподавател в периода 2015-2017 г.

Има обучения по програмите IREX и IVLP на Държавния департамент на САЩ и Европейския център за сигурност Джордж Маршал, участва в множество медийни програми на американската мисия в НАТО. През 2019 г. защитава дисертация на тема "Управление на медийните ефекти и медийните операции по време на въоръжен конфликт" във ВА "Г.С. Раковски" факултет "Национална сигурност".

Започва професионалния си път от Нова телевизия през 1997 г. Част е от редакцията на "Новини и актуални предавания" в bTV от самото създаване на телевизията през 2000 г. Отразява интензивно теми, свързани с вътрешната и външната политика на България, проблеми в сферата на сигурността и отбраната, въоръжени конфликти на Балканите, Ирак и Афганистан.

Автор на няколко десетки документални проекти на външнополитически и военни теми, свързани с НАТО, киберсигурността, защитата на данните и проблемите на бежанците. През годините води няколко специални студиа на bTV по теми, свързани с отбраната и външната политика.

Носител на многобройни награди и отличия за журналистическата си работа и документалните си проекти в 25 годишната си телевизионна кариера.

Ролята на председателя на СЕМ

СЕМ се състои от петима членове, от които трима се определят от Народното събрание, а двама се назначават от президента за срок от шест години. Освен Велева, Велкова и Георгиева, в сегашния състав на медийния регулатор са Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова, назначени с указ по времето на президента Румен Радев.

Председателят на медийния регулатор представлява Съвета, свиква и ръководи заседанията му, осъществява връзките с държавните органи и доставчиците на медийни услуги, както и с международни организации в областта на медийните услуги и издава наказателни постановления за нарушения на законовите разпоредби.