Варил незаконно ракия: Иззеха от мъж алкохол без бандерол

Алкохол без бандерол и незаконен казан за ракия са иззети от 66-годишен мъж в пазарджишкото село Звъничево, съобщиха от полицията в Пазарджик, цитирани от БТА.

Те уточняват, че при проверка от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в къща и стопански постройки, собственост на 66-годишен мъж, в една от сградите е открит казан за варене на ракия, който не бил регистриран по надлежния ред. Намерени са и още 85 литра с алкохол без акцизен бандерол.

По случая е образувано досъдебно производство.

През април тази година бяха иззети 174,5 литра алкохол без бандерол от магазин в областния град.