Петима хванати с наркотици в Пазарджишко

19 ноември 2025, 14:43 часа 178 прочитания 0 коментара
Петима са задържани с наркотици при полицейска акция в Пазарджишко, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

При проверка на 19-годишен от село Главиница са намерени 21 пликчета със синтетичен канабиноид и електронна везна. Засечени са още 15-годишен и негов 18-годишен приятел от село Юнаците. След направена проверка у двамата са открити общо четири пликчета със същия вид наркотично вещество.

Полицаите от участъка в Лесичово са заловили 25-годишен мъж от варненското село Синдел, който държал седем пакетчета синтетичен канабиноид, а автопатрул е задържал 29-годишен от село Алеко Константиново със седем топчета от същия наркотик.

Мъжете са задържани в ареста. По случаите са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура.  

Вчера в Пазарджик бяха арестувани двама мъже за притежание на 22 пликчета с фентанил.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
