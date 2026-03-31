31 март 2026, 8:16 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Васил Михайлов е скрит, готви се да напусне страната": Опасенията на адвокат на заплашваните

Пострадали от прокурорския син Васил Михайлов от Перник, които са давали показания срещу него, впоследствие започват да работят за него след заплахи. Това заяви адвокат Зорница Костова в ефира на Нова телевизия. Тя смята, че след нападението над къщата на полицай, той е бил скрит. Такава информация имала от самата полиция.

Защитникът подозира, че се готви заминаването и скриването му в чужбина. Младият мъж е молил за пари свои приятели.

Тя посочи и предишни прояви, свързани с Михайлов, включително случай от февруари тази година, при който, по нейни данни, са били палени автомобили на полицейски служители.

По думите ѝ при последвала акция на органите на реда са били изградени заграждения, но Михайлов е успял да избегне задържане при опит за арест. 

Припомняме, че служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи преди дни, че Михайлов, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник, където е къщата на колегата от ГДБОП, който е бил криминалист в града. ОЩЕ: Прокурорският син от Перник нападнал служител на ГДБОП, издирването се затяга

Виолета Иванова Отговорен редактор
