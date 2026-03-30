„От години издирват и Еврото, и Мавродиев": Журналист коментира защо не откриват прокурорския син от Перник

Не е намерен. За съжаление Васил Михайлов е на път да се превърне от малък, в един голям бандит. За това, че не е открит толкова време, помагат и съвременните технологии, които се развиват бързо и службите не могат да ги наваксат. Естествено, че го търсят. Първоначално и издирван по-строго, но след това се разчита на оперативна информация. Той е буен младеж и това, че баща му е прокурор, е изиграло роля за поведението му. Това мнение изрази журналистът Кирил Борисов в ефира на БНТ.

Припомняме, че миналата седмица стана ясно, че известният като прокурорски син от Перник Васил Михайлов е нападнал следовател от ГДБОП в дома му.

По думите на Борисов младежите сега са научени, че в живота се успява със сила и арогантност и подражават на този модел. „Когато няма адекватна съдебна система, която да ги накаже, това явление ескалира“, каза той.

И даде пример с издирваните от години Петьо Петров – Еврото и Стоян Мавродиев.

Относно Петьо Еврото и появилата се информация, че е задържан в Сърбия, журналистът коментира, че още от самото начало не е вярвал в това. „Този човек го няма близо 3 години и за разлика от прокурорския син, тук става въпрос за много високи ниво на престъпност, сляло се със съдебната система“, каза той и добави, че е скептичен, че ще бъде намерен.

„Две години не могат да намерят и Стоян Мавродиев, които беше председател на КФН, шеф на ББР. Не знаем и какво се случва с това разследване“, каза журналистът.