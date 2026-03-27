Правителството на Гюров:

Прокурорският син от Перник нападнал служител на ГДБОП, издирването се затяга

27 март 2026, 11:43 часа
Снимка: YouTube/ Стопкадър
Не са компютри, а са компоти. Така служебният вътрешен министър Емил Дечев отговори въпрос относно появилата се информацията, че прокурорският син от Перник Васил Михайлов се е опитал да подпали къщата на полицай, който го разследва. „Истината е следната – не е имало акция на ГДБОП по задържането му. Предполага се, че той, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник, където е къщата на колегата от ГДБОП, който е бил криминалист в града. Вероятно това е провокирало агресия от страна на прокурорския син към него“, разясни Дечев.

Силовият министър добави, че Михайлов и другите с него опитали да нападнат с бухалки служителя на ГДБОП, но той и баща му използвали огнестрелно оръжие, като са стреляли във въздуха.

„Впоследствие нападателите избягали и изоставили колата си на труднопроходим път“, каза той.

Дечев беше категоричен, че"затягат примката" около издирвания прокурорски син и прави всичко възможно да бъде арестуван.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Относно искането за изслушването му в парламента, той заяви: „Готов съм. Винаги ми е било много приятно да отивам в Народното събрание и да общувам с народните представители. Не виждам нищо смущаващо. След като искат да получат някаква допълнителна информация от мен, ще им я дам“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Васил Михайлов Емил Дечев
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес